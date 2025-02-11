Вашингтон, 11 февраля, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Карты Google официально переименовали Мексиканский залив в Американский. Об этом сообщили в блоге компании.

Скриншот Goggle Карты

«В США Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила «Мексиканский залив» на «Американский залив», — говорится в сообщении.

Ранее в Google сообщали, что Американский залив появится на картах после обновления его названия в реестре GNIS.

При этом полностью название изменилось только для граждан США, для мексиканцев оно осталось прежним, а для жителей всего остального мира пишется сразу два названия. Так, у российских пользователей на карте отображается старое название, а в скобочках подписано новое.

Как передавало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали на Аляске — в гору Мак-Кинли. В США официально переименовали Мексиканский залив 24 января. Американский МИД назвал это решение Трампа подтверждением центрального значения залива для нации.

После этого американский миллиардер Илон Маск предложил также переименовать пролив Ла-Манш между Францией и Англией в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. Он опубликовал карту с соответствующим изменением.