Донецк, 11 февраля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Тоннели под городом Угледаром в ДНР стали могилой для большого числа украинских военных. Об этом рассказал сапёр-стрелок российской группировки войск «Восток» с позывным Зять ТАСС.

РИА Новости/Виталий Аньков

По его словам, российские военные обнаружили тоннели, в которых ВСУ «похоронили» значительную часть своей угледарской группировки, в ходе поиска взрывоопасных предметов. Подземные помещения находились под зданиями на территории бывших ферм.

«Ошибка противника была в том, что они заминировали подходы. Первое, что мы сделали, это подорвали эти подходы, и они оказались заблокированными в этих условиях. Дальше в ходе боёв тоннели ещё и обрушились», — пояснил Зять.

Он добавил, что бойцы противника вручную вырыли тоннели, представлявшие собой разветвлённую сеть. Для укрепления использовались мешки с землёй. Длина некоторых ходов достигала километра, высота колебалась: где-то было тяжело пролезть в бронежилете, а где-то высокие своды позволяли вытянуть руку вверх.

Коммуникации были заминированы, в том числе с применением французских магнитных мин, внутри и снаружи. Российские военные обезвреживают такие устройства с помощью беспилотников с накладными зарядами.

Под завалами остаётся много останков бойцов ВСУ, извлечь из тоннелей удалось только малую часть, констатировал сапер.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России объявило об освобождении Угледара 3 октября 2024 года, хотя информация о переходе города под контроль ВС России появилась несколькими днями ранее.

Западные и украинские СМИ писали, что подразделения ВСУ отступили из Угледара в попытке сохранить «личный состав и технику». Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал отступление «правильным шагом для сохранения жизней бойцов», которые «важнее любой застройки». Сами украинские военные в соцсетях признавались, что, не дождавшись приказа об отходе, хаотично бежали из города с огромными потерями.