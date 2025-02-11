Киев, 11 февраля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. На всей территории Украины начали действовать экстренные отключения света. Об этом 11 февраля сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

ИТАР-ТАСС/Василий Александров

«Оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — написал он в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава минэнерго пояснил, что такие меры приняли в связи с повреждением украинской энергосистемы с целью минимизации возможных последствий.

Ранее центральные и местные власти сообщили, что на Украине после ночной воздушной тревоги повреждения получила газовая инфраструктура в нескольких регионах. В частности, Полтавская областная администрация заявила об аварийном отключении газоснабжения как минимум в девяти населённых пунктах в Миргородском районе.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 февраля на Украине начали действовать ограничения подачи электроэнергии для промышленных предприятий и бизнеса. В «Укрэнерго» пояснили, что ограничения вводят из-за повреждений в энергосистеме. Сокращение мощности будет действовать в период с 06:00 до 21:00 по местному времени.

Украинская энергетическая компания ДТЭК 23 декабря сообщила, что в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Речь идет о Киевской и Днепропетровской областях, а также Киеве.

Такие меры приняли по распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме на контролируемой Киевом территории. По информации украинских СМИ, экстренные отключения электроэнергии также ввели в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 октября 2024 года заявил об уничтожении или повреждении 90% тепловой энергогенерации на контролируемой киевским режимом территории. По его словам, особенно уязвимы оказались города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций.