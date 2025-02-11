Москва, 11 февраля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. В администрации президента России не поддержали законопроект Минэкономразвития, который предполагает двукратное увеличении лимитов на сверхурочную работу — до 240 часов в год. Об этом 11 февраля со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением, сообщил РБК.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Государственно-правовое управление президента (ГПУ) вынесло отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития, вносящий изменения в Трудовой кодекс с целью увеличить гибкость рынка труда на фоне дефицита кадров», ― говорится в материале.

Уточняется, что отзыв был представлен на межведомственном совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов в начале февраля. В администрации главы государства поддержали позицию профсоюзов в том, чтобы нормы по увеличенным переработкам были предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений. Один из собеседников издания отметил, что часть положений законопроекта ГПУ отвергло, сочтя их неприемлемыми с точки зрения социальной защиты граждан.

Процесс согласования документа продолжается.

Ранее Минэкономразвития предложило внести поправки в ТК РФ труд для увеличения гибкости рынка труда на фоне дефицита персонала. Ключевые изменения должны коснуться регулирования переработок, условий заключения, корректировки, а также прекращения трудового договора. В частности, речь идет об увеличении лимитов по сверхурочному труду в два раза (до 240 часов в год), введение нормы по оплате всех сверхурочных часов сверх планки в 120 часов в двойном размере, сокращение срока уведомления работника о нововведениях в условиях трудового договора по инициативе работодателя до одного месяца.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 22 апреля прошлого года подписал закон, уточняющий систему оплаты за сверхурочную работу.

В федеральном законе, который внес изменения в Трудовой кодекс, уточнили, что при исчислении оплаты за сверхурочную работу учитывается размер заработной платы, установленный действующими у работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Этот закон вступил в силу 1 сентября 2024 года. Согласно документу, за первые два часа работы предусмотрены выплаты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

При этом конкретные размеры оплаты сверхурочных работ можно определить коллективным или трудовым договором, соглашением или локальным нормативным актом. Вместо повышенной оплаты сверхурочная работа по желанию сотрудника может компенсироваться выделением дополнительного времени для отдыха, но не менее отработанного сверхурочно.