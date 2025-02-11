Киев, 11 февраля, 2025, 10:13 — ИА Регнум. На Украине после ночной воздушной тревоги была повреждена газовая инфраструктура в нескольких регионах. Об этом говорится в сообщениях центральных и местных властей.

РИА Новости

Ночью, 11 февраля, в нескольких областях Украины, включая Киевскую, была объявлена воздушная тревога, которая продлилась около семи часов. На утро начали поступать сообщения об аварийных отключениях электричества и газоснабжения.

Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ночью была атакована газовая инфраструктура, однако не уточнил, какие повреждения, и где именно происходили атаки. В Укрэнерго также сообщили об аварийных отключениях света по всей территории республики.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своём Telegram-канале сообщил об ударах по ряду населённых пунктов в Полтавской области. По его словам, удары наносились по региональным газовым месторождениям. Полтавская областная администрация, в свою очередь, также сообщила об аварийном отключении газоснабжения как минимум в девяти населённых пунктах в Миргородском районе.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак также отмечал, что в регионе пострадали линии электропередачи и газопровод, однако не привёл каких-либо подробностей.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля украинское издание «Страна. ua» сообщило о полной остановке добычи газа на месторождении в посёлке Водяное в Харьковской области из-за разрушения оборудования. При этом работа всех месторождений поблизости была заблокирована из-за аварии на общей взаимосвязанной системе газопроводов.

В этот же день генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные в ходе спецоперации нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивающему работу украинского военно-промышленного комплекса.