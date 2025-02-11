Вашингтон, 11 февраля, 2025, 10:15 — ИА Регнум. Глава департамента эффективности госуправления США Илон Маск одним словом прокомментировал высказывание главы киевского режима Владимира Зеленского о выборах на Украине. Свой ответ миллиардер оставил на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

TASS/ZUMA Илон Маск

Ранее глава киевского режима в интервью журналистам заявил, что пока продолжается конфликт, все украинские граждане выступают против проведения выборов.

«Конечно», — написал с иронией Маск.

Срок полномочий главы киевского режимаистёк 20 мая 2024 года. На Украине должны были пройти очередные выборы. Украинские власти отказались от проведения голосования и объяснили своё решение действием военного положения. При этом глава киевского режима отмечал, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что американские власти хотят, чтобы до конца 2025 года на Украине были проведены президентские выборы.