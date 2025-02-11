Таллин, 11 февраля, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Житель Эстонии Дмитрий Куракин подверг критике решение властей страны отключиться от совместной с Россией, Белоруссией, Латвией и Литвой (БРЭЛЛ) энергосистемы. В своем аккаунте в соцсети TikTok он усомнился в целесообразности такого шага.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Эстонец считает, что подобное решение экономически невыгодно для страны и может даже навредить ей.

«Эстония, у меня к вам вопрос <…> скажите, пожалуйста, а с чем мы боремся? Вот мы отсоединяемся от России, чтобы им не платить, да? А подсоединяемся к тем, кому будем теперь платить в два раза больше, и не факт, что получится», — отметил автор обращения.

Мужчина обратил внимание на объявления на дверях жилищ с призывом запастись всем необходимым из-за возможных серьёзных проблем со светом, вызванных подключением к европейской системе энергосетей. Он назвал решение эстонских властей не поддающимся никакой логике.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля страны Прибалтики вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. На следующий день Литва, Латвия и Эстония завершили присоединение к системе электросетей Европы. Гендиректор оператора литовских электросетей Litgrid Рокас Масюлис подчеркнул, что переход был геополитической задачей по разрыву последней энергетической связки с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 февраля заявила, что такой шаг говорит о дальнейшем уничтожении стран, имевших предпосылки к процветанию.

Постпредство РФ при Евросоюзе отметило, что отключение стран Прибалтики является политически мотивированным шагом. За подобные решения расплачиваться будут европейские домохозяйства и бизнес в прибалтийских государствах, считают дипломаты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в России приняли все необходимые меры, чтобы энергосистема страны продолжила бесперебойную работу после отключения трёх стран от БРЭЛЛ. Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме, её подготовили заранее.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ИА Регнум заявил, что после отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ Прибалтика очень сильно зависит от шведских и финских поставок электроэнергии, цена на которую меняется каждый день.