Москва, 11 февраля, 2025, 09:38 — ИА Регнум. Раненые украинские военные и жители прифронтовой зоны служат для киевского режима объектами медицинских экспериментов. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с «РИА Новости».

РИА Новости/Константин Михальчевский

По его словам, в прифронтовой зоне Украины может происходить всё что угодно. Там не проверяют лицензии, там людям могут вводить любые препараты, вакцины или вирусы, чтобы посмотреть, как это работает.

«Либо какие-то виды операций, которые можно делать на безропотном «мясе», то есть это какие-то раненые бойцы ВСУ, это могут быть местные жители, которые травмированы и попали на операционный стол», — сказал Мирошник.

Он добавил, что в ходе подобных экспериментов происходит сбор данных о том, как организмы испытуемых реагируют на те или иные препараты.

Кроме того, по мере продвижения российских войск растёт количество свидетельств о процветании чёрной трансплантологии на территориях, подконтрольных киевскому режиму. В частности, в больницах под охраной военных подразделений работают закрытые медицинские центры.

Чаще всего этими отделениями, действующими, к примеру, в закрытом крыле медучреждения, руководят люди, которые говорят по-английски или по-французски. По словам свидетелей, оттуда выносят специальные ёмкости и ящики, предназначенные для транспортировки биоматериалов, отметил посол.

Рассказы очевидцев также указывают на то, что молодые хирурги, прибывшие на Украину из стран Запада, набивают руку на раненых военных. После операций большое количество тел, иногда расчленённых, складывают в черные пакеты.

Как передавало ИА Регнум, российские власти не раз заявляли, что Украина превратилась в полигон для испытаний западного биологического оружия. Так, в феврале 2024 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что украинские мирные жители, а также пленные и раненые, подвергаются изуверским испытаниям, чему есть документальные подтверждения.

В июне минувшего года бывшего заместителя министра здравоохранения Украины Михаила Загрийчука и десятерых врачей задержали по делу о торговле органами. Их заподозрили в организации схемы по незаконному изъятию анатомических материалов у беспомощных людей для последующего вывоза за границу.