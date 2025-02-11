Кировск, Мурманская область, 11 февраля, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Школьники Заполярья встретились с Героем Советского Союза Геннадием Зайцевым. Визит легендарного командира группы «А» в Кировск Мурманской области состоялся по приглашению компании «ФосАгро». Встреча стала одной из первых в большом цикле патриотических мероприятий, запланированных компанией в год, объявленный в России Годом защитника Отечества.

Сергей Бобылев/ТАСС Герой Советского Союза Геннадий Зайцев

Геннадий Зайцев встретился с учащимися «ФосАгро»-школы №5 города Кировска, студентами филиала Мурманского арктического университета, а также воспитанниками центра «ДРОЗД — Хибины». Встречи прошли в формате «Урока мужества». В ходе встреч он рассказал о ярких моментах военной карьеры и поделился своим пониманием патриотизма. «Каким бы делом ты ни занимался, надо очень честно и добросовестно исполнять свои служебные обязанности. Это главное, что всегда будет поддержано и обязательно сыграет положительную роль в будущей карьере молодого человека», — сказал Геннадий Зайцев в беседе со студентами филиала МАУ в городе Кировске.

Знакомство с учебным заведением, которое с 2017 года является участником комплексной программы «Кадры для «ФосАгро», оставило у Геннадия Зайцева позитивные впечатления. «Я сегодня прошёлся по вашему колледжу, посмотрел, как красиво, какие замечательные у вас преподаватели. Когда я был в вашем возрасте, о таком можно было только мечтать», — отметил он.

Также во время визита в Кировск Геннадий Зайцев побывал в кировском горно-обогатительном комплексе компании «ФосАгро», в музейно-выставочном центре «Апатит», где познакомился с экспозициями, повествующими об истории освоения Хибин, развитии горно-обогатительного комбината «Апатит». В совете ветеранов Кировска состоялась встреча Геннадия Зайцева с представителями юнармейского движения, ветеранами боевых действий в Афганистане и Чечне, участниками специальной военной операции на Украине и детьми войны.

«Компания «ФосАгро» ведёт большую и планомерную работу с молодёжью в регионах присутствия. Патриотическое воспитание — её большая часть. Уроки мужества, встречи с известными людьми, ветеранами, героями большого спорта — всё это наглядно ставит перед подрастающим поколением верные жизненные ориентиры, воспитывает уважение к истинным ценностям, ключевая из которых — любовь к Родине. И эту работу мы намерены продолжать», — подчеркнул заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Фёдоров.

Антитеррористическая группа «А» («Альфа») была создана в 1974 году приказом председателя КГБ СССР Юрия Андропова. В 1977 году Геннадий Зайцев был назначен её командиром. Он руководил проведением спецопераций по освобождению заложников и ликвидации опасных преступников. Например, в американском посольстве в Москве в марте 1979 года, в Сарапуле Удмуртской АССР в декабре 1981 года, в Тбилиси в ноябрь 1983 года, в Уфе Башкирской АССР в сентябре 1986 года. Операция по освобождению детей в аэропорту Минеральные Воды в 1988 году, которой руководил Зайцев, легла в основу российского фильма «Командир». Зайцеву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».