Вашингтон, 11 февраля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. В вопросе урегулирования украинского конфликта удалось добиться значительного прогресса. Это произошло в результате тесных контактов администрации Белого дома с российской и украинской сторонами, заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп.

Alex Brandon/AP/TASS Президент США Дональд Трамп

«Мы достигли значительного прогресса за прошедшую неделю <…> Думаю, что-то получится», — отметил американский лидер.

Глава Белого дома выразил уверенность, что сможет усадить за стол переговоров обе стороны конфликта. Он заявил, что надеется на проведение переговоров и думает, что «это случится».

Как передавало ИА Регнум, в издании New York Post ранее появились сообщения об уже состоявшихся переговорах российского и американского лидеров. Утверждалось, что президент России Владимир Путин и Трамп обсуждали вопросы, связанные с урегулированием украинского кризиса. Дата якобы состоявшегося разговора не называлась.

Журналисты пула Белого дома 9 февраля сообщили, что президент США отказался раскрывать детали своих контактов с главой российского государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 10 февраля заявил на брифинге, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения американских СМИ о якобы состоявшемся телефонном разговоре глав двух государств.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия пока не получала конкретных сигналов от администрации Трампа о возобновлении контактов, однако Москва внимательно следит за риторикой американского лидера. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 10 февраля заявил, что на сегодняшний день согласованных графиков контактов между Путиным и Трампом нет.

Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчёркивал, что должны быть учтены законные интересы России.