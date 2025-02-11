Москва, 11 февраля, 2025, 09:14 — ИА Регнум. Раненый военнослужащий из спецподразделения «Шторм V» Центрального военного округа (ЦВО) неделю находился в блиндаже среди погибших и умирающих сослуживцев под непрекращающимся обстрелом противника, а после прополз 10 км до российских позиций. Историю своего спасения боец рассказал порталу URA.RU.

Виталий Аньков/РИА Новости

По его словам, группа военных вышла на боевое задание в ДНР из Селидово в Новотроицк. Марш-бросок происходил под атаками украинских дронов. Очередной БПЛА атаковал группу бойцов на подходе к Солёному ― трое бойцов погибли, один получил ранения.

При штурме украинского укрепления военнослужащий и его сослуживцы были ранены. На протяжении шести дней боец укрывался в блиндаже среди тел погибших боевых товарищей, а затем решил добираться к своим. Несмотря на тяжёлое ранение, он сумел преодолеть расстояние около 10 км до позиций Вооруженных сил России. Он рассказал, что облегчить боль ему помогали таблетки из найденной аптечки, а когда подлетали дроны, он притворялся мёртвым.

На закате он добрался до Солёного, где его встретила эвакуационная группа. Затем раненых вывезли в Новотроицк, где оказали медицинскую помощь. Теперь военный в госпитале, он остался жив.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащий с позывным Калмык, которому перебило ноги, несколько километров полз до позиций российских сил. Как рассказал сам боец, чтобы не попасть в плен, пришлось преодолеть 3 км в тумане.

По словам военного, он вышел на боевое задание на угледарском направлении, но его заметил украинский дрон и сбросил магнитную мину. Ему перебило одну ногу, а вторую сломало. Калмык решил ползти в укрытие, пробираться пришлось через заминированную территорию, усеянную суббоеприпасами от кассетного снаряда. Произошло ещё три взрыва, в результате во все конечности попали осколки от сработавших мин. Всего медики извлекли 13 осколков.

Другой боец ― доброволец из Перми, служащий в зоне спецоперации, четыре дня добирался до сослуживцев, прячась под трупами и переползая болото. Военный пояснил, что после первого боевого задания он получил обморожение ног. Пока он добирался до позиций российской армии, ему пришлось прикрываться телами погибших бойцов от вражеских дронов. Сейчас военнослужащий находится в больнице.