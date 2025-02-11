Москва, 11 февраля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП запускают федеральный проект «СВОй бизнес» для участников спецоперации и членов их семей. Участников проекта будут обучать предпринимательскому делу, сообщили в Корпорации МСП.

Алексей Майшев/РИА Новости

Программы обучения проекта «СВОй бизнес» пройдут на площадках штабов общественной поддержки «Единой России» в марте–апреле 2025 года в четырёх пилотных регионах. К ним привлекут действующих успешных предпринимателей, принимавших участие в специальной военной операции. Они поделятся опытом создания и развития предпринимательского дела, выступят наставниками для ветеранов по созданию и выстраиванию бизнеса.

Как рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, планируется, что в обучающей программе смогут принять участие не менее 500 человек в год. «Наша задача — создать понятные, доступные, простые образовательные блоки. Каждый участник проекта «СВОй бизнес» получит полный комплекс поддержки, начиная от подбора инструментов для развития предприятий, консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и заканчивая постоянной поддержкой со стороны профильных специалистов и наставников», — заявил он.

Проект направлен на адаптацию участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей к гражданской жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса, сообщил председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин. «Кто-то в своих сёлах захочет стать фермером, кто-то в городах — запустить производство, кто-то захочет открыть медицинский кабинет, ведь на СВО много женщин-медсестёр, выполняющих героический подвиг по возвращению наших солдат в строй. Во всем этом, конечно, нужны предпринимательские навыки. Они уже структурированы многими нашими институтами развития, образовательными учреждениями. Для этих целей «Опора России» организует бизнес-визиты участников образовательного модуля на предприятия организации, будет привлекать спикеров, действующих успешных предпринимателей, а также обеспечит сопровождение участников программы наставниками по окончании обучения», — рассказал Александр Калинин.

По словам председателя комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатора Рязанской области Павла Малкова, участники СВО смогут получать поддержку своего бизнеса одним пакетом. «Все доступные меры поддержки, которыми смогут воспользоваться участники проекта, будут упакованы в единую услугу. Получая её, они будут иметь доступ к специально разработанным обучающим бизнес-курсам, финансовым инструментам, включая социальные контракты и гранты для открывающих свое дело, льготные кредитные программы и микрозаймы от государственных МФО, гарантии и поручительства для привлечения средств в банках. Единая услуга будет предоставляться на Цифровой платформе МСП.РФ», — отметил Малков.

Организацию проведения и координацию обучающей программы «СВОй бизнес» возьмёт на себя Корпорация МСП. Ее специалисты постоянно будут на связи с ветеранами и их семьями, помогут решать необходимые вопросы на каждом этапе ведения своего дела.

«Мы будем помогать участникам проекта всем необходимым. Это образовательная, методологическая и юридическая поддержка по вопросам открытия и развития своего бизнеса ветеранами СВО. Корпорация МСП также обеспечит доступ к полному комплексу инструментов развития бизнеса, в том числе через цифровую платформу МСП.РФ. Наши специалисты обладают широкой экспертизой в вопросах поддержки предпринимателей, которой в полном объеме смогут пользоваться ветераны СВО», — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.