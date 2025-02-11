Москва, 11 февраля, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Корпорация МСП предоставила лимит «зонтичных» поручительств на 7,7 млрд рублей для финансирования малых и средних компаний в регионах Дальнего Востока (кроме Приморского и Хабаровского края). Банки-партнеры корпорации смогут при помощи таких поручительств дополнительно предоставить в 2025 году кредиты малому и среднему бизнесу (МСП) на сумму не менее 15,4 млрд рублей. Лимиты поручительств доведены до Сбербанка, «Альфа-банка», ВТБ, Дальневосточного банка, «Солид Банка» и «МСП Банка», сообщили в Корпорации МСП.

«Как показала обратная связь от предпринимателей и регионов, два крупнейших региона Дальневосточного федерального округа активно выбирают лимиты, выделенные банками на весь округ», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По словам директора Корпорации МСП, для поддержки других регионов округа необходим дополнительный, целевой лимит «зонтичных» поручительств. Это расширит доступ предпринимателей к заемному финансированию и позволит реализовать проекты по росту производства, увеличению объемов выпуска продукции и решению других бизнес-задач. «Нам важно, чтобы у бизнеса всех регионов был равный доступ», — подчеркнул Исаевич.

Так, «МСП Банк» открыл сельскохозяйственной компании «Спорос» из Хабаровского края кредитные линии на сумму 1,3 млрд рублей. Финансирование позволит предприятию расширить производственные мощности и увеличить объем выпуска продукции.

Благодаря привлеченному в дочернем банке Корпорации МСП финансированию на сумму 500 млн рублей под «зонтичное» поручительство малая технологичная компания из Владивостока, работающая под брендом «Швачер», расширяет производство программно-аппаратных комплексов (ПАК). Компания из Приморского края Tomoru получила в «МСП Банке» кредит в размере 40 млн рублей для модернизации флагманского продукта — платформы для создания «умных» голосовых роботов.

«Зонтичный» механизм предполагает предоставление банкам-партнерам Корпорации МСП лимитов поручительств, в рамках которых финансовые организации выдают кредиты предпринимателям. Такие поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому кредиту, тем самым снижая резервы и высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.