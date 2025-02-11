Волгоград, 11 февраля, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Два украинских дрона перехвачены ночью 11 февраля над территорией Волгоградской области. Люди в результате беспилотного налёта не пострадали, разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Дмитрий Рогулин/ТАСС Волгоград

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены дежурными средствами ПВО Минобороны РФ.

«Пострадавших и повреждений гражданских и военных объектов нет», — процитировал губернатора официальный Telegram-канал областной администрации.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России проинформировало о нейтрализации 40 украинских беспилотников над пятью регионами в ночь на 11 февраля. В ведомстве уточнили, что 18 дронов сбили над Саратовской областью, 13 — над Ростовской, шесть — над Брянской, два — над Волгоградской, ещё один — над Белгородской областью.

В ночь на 8 февраля украинские БПЛА атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области. Пожарные и спасатели оперативно прибыли на место атаки. При падении обломков возгорания не произошло, пострадавших и повреждений жилых объектов не было, сообщили власти.