Москва, 11 февраля, 2025, 08:47 — ИА Регнум. Россия по итогам 2024 года стала страной с самым низким уровнем безработицы среди крупнейших экономик мира. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб.

Михаил Метцель/ТАСС

Так, по информации Росстата, доля нетрудоустроенного населения в прошлом году в РФ оказалась на уровне 2,3%, что является минимальным значением за все время статистических наблюдений. В 2023 году этот показатель составлял 3%. Также это стало наименьшим уровнем среди всех стран «Группы двадцати» (G20), сообщило «РИА Новости».

Уровень безработицы в Японии и Мексике зафиксирован на уровне 2,4%. За 2023 год этот показатель сократился на 0,1% и 0,2% соответственно.

В остальных странах G20 уровень безработицы превысил 3%. При этом в большинстве крупнейших экономик безработица сокращалась или осталась неизменной. Самое значительное уменьшение — с 7,4% до 6,2% ― наблюдалось в Бразилии. В Италии этот показатель снизился на 0,9 процентного пункта, достигнув 6,2% к концу года.

При этом в Южной Африке уровень безработицы составил 32,1%.

В Канаде этот показатель увеличился на 0,9 процентного пункта за год, достигнув 6,7%. В Южной Корее также отмечен значительный рост — с 3,2% до 3,7%, что является максимальным значением с 2021 года.

Как передавало ИА Регнум, председатель правительства Михаил Мишустин 7 февраля сообщил, что на сегодняшний день уровень безработицы в России составляет 2,3%, в то время как на протяжении всего 2024 года этот показатель не превышал 2,5%.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2024 года в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил о рекордно низкой безработице в России — 2,3%. Глава государства подчеркнул, что этот показатель является одним из наиболее серьезных для всех стран мира и их экономик.

Российский лидер отметил, что в стране не хватает рабочих рук. Одна из задач властей — обеспечить инвестиционный процесс, что в целом удается сделать, добавил президент.

В Минтруде 30 января сообщили об индексации пособий по безработице с февраля на 9,5%. Уточнялось, что выплаты планируется проиндексировать на уровень фактической инфляции, в результате чего максимальный размер пособия превысит 15 тыс. рублей.