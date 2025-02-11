Пекин, 11 февраля, 2025, 08:21 — ИА Регнум. В Китае начали набирать команду сотрудников по планетарной обороне из-за предупреждения об астероиде 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году. Об этом 11 февраля сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

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По данным издания, центр специальных проектов при Государственном управлении оборонной науки, техники и промышленности КНР разместил объявление о наборе сотрудников на три вакансии.

Группе по планетарной обороне предстоит заняться изучением и мониторингом астероидов, а также разработкой методов раннего оповещения об астероидной угрозе.

Как передавало ИА Регнум, в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 7 февраля заявили, что вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Землёй в декабре 2032 года выросла с 1% до 2,3%.

Астероид, получивший обозначение 2024 YR4, обнаружили в декабре специалисты обсерватории ATLAS в Чили. Его примерный диаметр оценивается от 40 до 90 м, что близко по размерам к Тунгусскому метеориту.

Научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Станислав Короткий отметил, что неопределённость прогноза столкновения астероида с Землёй обусловлена небольшим периодом наблюдений за этим космическим телом. Пока предположительным районом падения 2024 YR4 считают Центральную Африку или Атлантический океан.

В настоящее время астероид удаляется от Земли и в течение нескольких месяцев пропадёт из поля зрения специалистов, чтобы вернуться в 2028 году. Ожидается, что в марте 2025 года американские астрономы проведут наблюдение за небесным телом с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», чтобы уточнить его размеры.

Китайские учёные считают, что только ядерное оружие способно защитить Землю от столкновения с крупным астероидом. Группа исследователей из Пекинского института проектирования систем космических аппаратов в августе прошлого года заявила, что реальная угроза столкновения планеты с крупным небесным телом более высока по сравнению с предыдущими оценками. В этой связи следует ускорить разработку ядерных боеголовок и тяжёлых носителей.