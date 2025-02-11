Варшава, 11 февраля, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Польше следует готовиться к наплыву огромного количества бойцов ВСУ после завершения украинского конфликта. Из-за их психических расстройств это обернётся для общества большими проблемами, заявил военный психиатр Радослав Творус в интервью Wirtualna Polska.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинцы, которые хлынут на польскую территорию, будут испытывать различные проблемы со здоровьем. В числе прочего это будут посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР), адаптивные сложности, психозы, депрессивные состояния.

«У военных могут развиться различные зависимости. Всё это характерно для военных, возвращающихся с фронта домой. Спектр этих расстройств очень широк», — предупредил Творус.

Врач добавил, что к психическим проблемам добавятся и хронические заболевания, которые усиливаются или проявляются на фоне боевых действий. Украинцы будут страдать от диабета, гипертонии, неврологических проблем.

«Новая популяция всегда приносит с собой на новую родину свои медицинские проблемы», — констатировал психиатр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Польше зафиксировали массовый отъезд украинских беженцев в Германию. Отмечалось, что это связано с более высокими зарплатами и социальными выплатами в ФРГ, а также более качественными медицинскими услугами.

По данным Eurostat, на конец 2024 года в Германии проживало более 1,14 млн украинских беженцев, а это более 27% от общего числа переехавших в европейские страны украинцев. Число граждан Украины на территории Польши с 2022 года снизилось с 1,3 млн до 983,8 тыс. человек.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что украинских граждан, живущих в ЕС, необходимо вынудить вернуться в свою страну.