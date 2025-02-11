Москва, 11 февраля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Компанию «Крокус интернэшнл» признали потерпевшей по делу о террористическом акте, произошедшем во время выступления группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года. Об этом указали в суде, передаёт ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Признать акционерное общество «Крокус Интернэшнл» потерпевшим по уголовному делу, возбуждённому по статьям 205, 205.5, 222, 223.1 УК РФ («Теракт», «Незаконный оборот оружия и взрывчатки», «Участие в деятельности террористической организации»)», — отметили в судебных документах.

Сгоревший в ходе теракта концертный зал «Крокус Сити Холл» в настоящее время не работает.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, заявил 6 февраля адвокат одного из обвиняемых Олег Власов. Первыми ознакомиться с материалами смогут потерпевшие. Их не менее тысячи человек, поэтому вряд ли дело направят в суд в ближайшее время, пояснил юрист.

Террористы 22 марта 2024 года ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала, устроили пожар. От их действий погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). В январе СК РФ сообщил, что по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых привлекли 27 человек.