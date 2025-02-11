Москва, 11 февраля, 2025, 07:53 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в центре европейской России опустится ниже климатической нормы впервые в 2025 году.

Александр Кряжев/РИА Новости

По словам синоптика, 15 февраля ожидается похолодание до -13 градусов.

«Прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура будет от -8 до -13 градусов. Днём -6 … -11», — цитирует «РИА Новости» Вильфанда.

Он пояснил, что с 15 февраля температура в центре Европейской России будет ниже нормы впервые в 2025 году, правда, всего на один градус.

Как сообщало ИА Регнум, февраль готовит москвичам сюрприз и «отработает» снегопадами и морозами за весь сезон. Об этом 9 февраля заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. За последние десять дней зимы ожидается 100% от декадной нормы осадков — около 9–13 мм.

3 февраля Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в тройку самых тёплых лет на планете.