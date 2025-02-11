Президент США Дональд Трамп допустил, что в какой то момент Украина может стать Россией. Дав понять, что исход украинского конфликта не определён, американский лидер заявил телеканалу Fox News 10 февраля, что его интересует не сделка между сторонами, а возврат затраченных средств. Причём взамен 350 миллиардов долларов, вложенных в Украину, США хотят получить эквивалент на сумму 500 миллиардов в виде редкоземельных минералов. И, по словам Трампа, Киев, по сути, уже согласился на это. Обсуждением в том числе такой темы ознаменован новый, 1083-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Статья План Трампа

По словам российского политолога Владимира Корнилова, украинская тематика в интервью Трампа Fox News не стала приоритетной темой, а прозвучала во второй части беседы, «после тарифов на сталь, Канады, сектора Газа» и прочего. А из слов президента США политолог сделал вывод о неуместности недавних заявлений Зеленского, высказавшего готовность к совместной с западными партнёрами добыче полезных ископаемых.

«Минералы придётся отдавать, если не согласитесь стать российскими», — подчеркнул Корнилов в Telegram-канале 11 февраля.

Инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложением о покупке американской помощи. Представитель Кремля добавил 4 февраля, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.

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