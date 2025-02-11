* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Купянск, Украина, 11 февраля, 2025, 07:44 — ИА Регнум. Воюющий под Купянском в Харьковской области украинский нацбатальон «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) восполняет потери мобилизованными заключёнными. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

«При оказании медпомощи нашими бойцами одному тяжелораненому украинскому боевику удалось выяснить, что он был мобилизован, находясь в местах заключения, где отбывал срок по тяжёлой уголовной статье, и направлен в штурмы националистов для доукомплектования. Впоследствии он был добит побратимами сбросом с коптера», — уточнил он в Telegram-канале.

Уничтожение штурмовой группы противника происходило юго-западнее Лозовой. Анализ личных документов ликвидированных украинских боевиков показал, что это военнослужащие нацподразделения «Азов», добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ отвело из-под Купянска примерно половину подразделений, отмечал 8 февраля Андрей Марочко. По данным эксперта, в самом Купянске оставили столько подразделений, сколько нужно для сдерживания натиска российской армии на некоторое время. У ВСУ, кроме того, не осталось в этом районе сил и средств для контратак. В городе продолжаются позиционные бои.

Российские бойцы, освободив Новомлынск, расширили зону подконтрольной территории на правом берегу реки Оскол. Это способствует развитию наступления. Также российская артиллерия продолжает наносить удары по укрепрайонам и местам скопления личного состава противника в Купянском районе, подтвердил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.