ВСУ задействовали в нацбатальоне «Азов»* мобилизованных заключённых
Марочко: под Купянском «Азов» восполнял потери мобилизованными заключёнными
Купянск, Украина, 11 февраля, 2025, 07:44 — ИА Регнум. Воюющий под Купянском в Харьковской области украинский нацбатальон «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) восполняет потери мобилизованными заключёнными. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«При оказании медпомощи нашими бойцами одному тяжелораненому украинскому боевику удалось выяснить, что он был мобилизован, находясь в местах заключения, где отбывал срок по тяжёлой уголовной статье, и направлен в штурмы националистов для доукомплектования. Впоследствии он был добит побратимами сбросом с коптера», — уточнил он в Telegram-канале.
Уничтожение штурмовой группы противника происходило юго-западнее Лозовой. Анализ личных документов ликвидированных украинских боевиков показал, что это военнослужащие нацподразделения «Азов», добавил Марочко.
Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ отвело из-под Купянска примерно половину подразделений, отмечал 8 февраля Андрей Марочко. По данным эксперта, в самом Купянске оставили столько подразделений, сколько нужно для сдерживания натиска российской армии на некоторое время. У ВСУ, кроме того, не осталось в этом районе сил и средств для контратак. В городе продолжаются позиционные бои.
Российские бойцы, освободив Новомлынск, расширили зону подконтрольной территории на правом берегу реки Оскол. Это способствует развитию наступления. Также российская артиллерия продолжает наносить удары по укрепрайонам и местам скопления личного состава противника в Купянском районе, подтвердил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.