Саратов, 11 февраля, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности полётов пассажирских воздушных судов временные ограничения на приём и выпуск утром 11 февраля были введены в нескольких российских аэропортах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По информации Росавиации, прилёт и вылет воздушных судов был закрыт в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска.

Как сообщало ИА Регнум, в петербургском аэропорту Пулково 9 февраля были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, введённые также 9 февраля, были сняты. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт, совершавший рейс в Волгоград.

Также утром 9 февраля временные ограничения на полёты были введены в международном аэропорту в Нижнем Новгороде.