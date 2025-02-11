Москва, 11 февраля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. В течение ночи российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 11 февраля сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что 18 украинских дронов обезвредили над территорией Саратовской области, 13 БПЛА сбили над Ростовской областью, шесть — над Брянской, два — над Волгоградской, ещё один — над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 февраля Ростовскую область атаковали украинские беспилотники. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА подавили в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Жителей Саратовской области ночью 11 февраля предупредили об опасности атаки украинских беспилотников. Все экстренные службы были приведены в полную готовность, заверил губернатор региона Роман Бусаргин. В Саратове при ликвидации беспилотников ВСУ повреждение получило одно из промышленных предприятий. На места возможного падения обломков БПЛА выехали оперативные службы. Предварительно, никто не пострадал.