Саратов, 11 февраля, 2025, 07:21 — ИА Регнум. В Саратовской области утром 11 февраля на перегоне между станциями Сазанка и Нефтяная Приволжской железной дороги задерживаются электрички.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как сообщили в Telegram-канале филиала ОАО «РЖД», задержка движения пригородных поездов вызвана «техническими причинами».

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Как сообщало ИА Регнум, в петербургском аэропорту Пулково утром 9 февраля вводили временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Также 9 февраля временные ограничения на полёты были введены в международном аэропорту Стригино имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде.