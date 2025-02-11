Остин, США, 11 февраля, 2025, 07:12 — ИА Регнум. На квантовом компьютере учёные из Техасского университета в Остине впервые смоделировали мгновенный конец света. В научном журнале Nature Physics этот процесс определили как ложный вакуумный распад.

Альберт Гарнелис/ТАСС

В статье говорится, что в исследовании применяли 5,564-кубитную квантовую систему для изучения распада ложного вакуума, который может угрожать существованию Вселенной.

Учёные сделали предположение, что поле Хиггса может находиться в состоянии ложного вакуума и при распаде создавать «пузыри» истинного вакуума, передвигающиеся со скоростью света. Как правило, «пузыри» истинного вакуума уничтожают всё на своем пути. Физики ранее обсуждали такую возможность, однако сгенерировать процесс долгое время не удавалось.

По одной из гипотез, вакуум способен находиться в «ложном» состоянии, как шарик, застрявший на склоне горы. Если он сорвётся, возникнет «пузырь» истинного вакуума, который затем начнёт расширяться со скоростью света, уничтожая всё на своём пути. Данный эксперимент является теоретическим и не несёт угрозы человечеству в обозримом будущем. Моделирование этого процесса стало возможным благодаря использованию квантового отжига D-Wave.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году австрийским учёным из Инсбрукского университета впервые удалось перемешать сверхтвёрдое тело — экзотическую форму материи, которая существует в ультрахолодных дипольных квантовых газах. Ранее удалось визуализировать кристаллическую структуру «твёрдой» сущности квантовых тел, однако их сверхтекучие свойства оставались неуловимыми. В новом исследовании эксперты объединили теоретические модели с передовыми экспериментами. Это позволило создать вихри в сверхтвёрдых телах.