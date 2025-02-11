Курск, 11 февраля, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Военные 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Курской области убили своего сослуживца, привязав его к дереву над окопами на передовой. Подробности рассказал «РИА Новости» представитель российского силового ведомства.

ИА Регнум

По словам силовика, российские бойцы группировки «Север» на отбитых у ВСУ позициях в районе села Николаево-Дарьино в Курской области обнаружили тело мёртвого привязанного своими сослуживцами к дереву бойца ВСУ.

«Украинский военный, чьё окоченевшее тело было обнаружено привязанным к дереву, принадлежал 21-й отдельной механизированной бригаде украинской армии», — цитирует издание офицера.

Помимо трупа украинского военного на дереве, были также найдены убитые при штурме трое его сослуживцев.

С какой целью военные ВСУ примотали к дереву своего бойца, неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, цифры потерь ВСУ в Курской области должны уже даже не впечатлять, а ошеломлять украинское общество, заявил 10 февраля военкор Евгений Поддубный. Известно, что за время ведения боевых действий в регионе ВСУ потеряли более 59 тыс. человек.

Боевики ВСУ до смерти замучили ветерана Великой Отечественной войны в одном из временно оккупированных населённых пунктов Курской области. Перед смертью ветерана пытали.

Десятки бойцов Вооружённых сил Украины, которые в декабре 2024 года попали в «успеновский мешок» к югу от Курахово Донецкой Народной Республики, до сих пор числятся пропавшими без вести.