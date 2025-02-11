Москва, 11 февраля, 2025, 06:44 — ИА Регнум. «Омоложения» онкологических больных в России не зафиксировано за последнее время. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Сергей Красноухов/ТАСС

По словам специалиста, средний возраст пациентов с диагнозом онкология составляет в РФ 65 лет.

«Мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения», — заверил Андрей Каприн.

Онколог подчеркнул, что в общем числе больных раком всё же больше людей за 60 лет.

Как сообщало ИА Регнум, выпускники конкурса управленцев «Лидеры России» руководят командами учёных, занимающихся исследованиями лекарств от онкологии, вирусов, создающих наноматериалы и аддитивные технологии.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что российские врачи-онкологи начали применять перспективный метод лечения рака — пересадку органов. Он добавил, что новый способ даёт возможность спасти жизнь пациентам с некоторыми злокачественными новообразованиями, включая поражение печени.

Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака — препаратов нового поколения, сообщил в 2024 году президент Владимир Путин. Глава государства добавил, что рассчитывает на скорое использование этих средств как методов индивидуальной терапии.