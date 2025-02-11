Саратов, 11 февраля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. В Саратове при ликвидации украинских беспилотников повреждение получило одно из промышленных предприятий. Об этом 11 февраля сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Силами противовоздушной обороны ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове», — подтвердил глава области в Telegram-канале.

По его словам, на местах возможного падения обломков беспилотников работают оперативные службы. Предварительно, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бусаргин предупредил жителей Саратовской области об опасности атаки украинских беспилотников. Все экстренные службы были приведены в полную готовность, заверил он.

Ночью 11 февраля Ростовскую область атаковали украинские беспилотники. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА подавили в Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.