Москва, 11 февраля, 2025, 06:32 — ИА Регнум. Статус пенсионера или предпенсионера даёт возможность гражданину не платить налог на имущество с одной квартиры, жилого дома, хозпостройки и гаража. Также есть льготы по земельному и транспортному налогам. Подробнее о налоговых послаблениях рассказала «РИА Новости» сенатор Ольга Епифанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Пенсионерам и предпенсионерам положены несколько налоговых льгот. Эти две категории граждан имеют право не платить налог на имущество с одного объекта каждого вида. Речь идёт о квартире, доле, комнате, доме или его части», — пояснила политик.

Епифанова уточнила, что под действие этого правила подпадают гаражи, машино-места, хозяйственные постройки площадью до 50 кв. м на дачных участках, а также помещения, предназначенные для профессиональной творческой деятельности. Например, ателье, студия или даже частный музей.

Такая льгота распространяется на имущество, которое не используется в предпринимательской деятельности и имеет стоимость менее 300 млн рублей.

Кроме того, по словам сенатора, для пенсионеров и предпенсионеров предусмотрены льготы по земельному налогу. В этом случае налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка.

«То есть налог нужно платить только за ту часть, которая превышает площадь в шесть соток», — добавила сенатор.

Также на региональном уровне пенсионерам и предпенсионерам предоставляются льготы по транспортному налогу. Каждый регион самостоятельно регулирует этот вопрос. Полное освобождение от такого налога предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, Героям СССР и РФ, а также инвалидам первой и второй групп.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил создать «семейный инструмент сбережений» и предусмотреть в нём налоговый вычет до 1 млн рублей.

С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, которые инициировал ранее Минфин. Они были разработаны с учётом предложений бизнеса и депутатов.