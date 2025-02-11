Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2025, 05:58 — ИА Регнум. Ростовскую область ночью 11 февраля атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах», — уточнил он в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 февраля жителей Саратовской области предупредили об опасности атаки украинских беспилотников. Все экстренные службы были приведены в полную готовность, заверил губернатор региона Роман Бусаргин.

В Миллеровском районе Ростовской области в ночное время 10 февраля средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России отразили атаку украинских беспилотников. Обошлось без жертв и разрушений.

Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» в период с 3 по 9 февраля сорвала 156 террористических атак украинских БПЛА на мирных граждан и инфраструктуру в Донецкой Народной Республике.