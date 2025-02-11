Киев, 11 февраля, 2025, 06:01 — ИА Регнум. Киевским властям следует подумать, насколько оправданны ограничения, введённые на Украине в рамках военного положения. Об этом заявил глава Генерального директората Еврокомиссии по расширению и Восточному соседству (DG ENEST) Герт Ян Копман на конференции, посвящённой вопросу присоединения Киева к Евросоюзу.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По информации «Страна. ua», введение военного положения изменило ряд демократических процедур в стране. Поэтому Копман призвал депутатов Верховной рады «детально изучить» ограничения военного положения.

Он также выразил уверенность, что Украина «вернётся к конституционной нормальности» после окончания СВО.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о продлении на Украине военного положения и мобилизации сроком на 90 дней, до 9 мая 2025 года.

18 января украинские военные на встрече с руководством Рады высказали мнение о том, что завершить конфликт необходимо в первой половине 2025 года. Они отметили, что им не хватает ресурсов и помощи Запада.

Президент России Владимир Путин 28 января заявил, что конфликт завершится через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и «патроны». Если у Запада есть желание добиться мира, путь к этому прост — достаточно прекратить финансирование и поставки ВСУ, отметил российский лидер.