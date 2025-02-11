Киев, 11 февраля, 2025, 06:13 — ИА Регнум. Жителям Украины необходимо протестовать против решения главы киевского режима Владимира Зеленского о призыве в армию 18-летних граждан. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский. Украина. Мобилизация. Рабы

«Мамы, тёти, дяди, бабушки, дедушки! Вы готовы? Сейчас у страны есть последний шанс — или он вас, или вы. Нас долго мариновали и прогревали. Посмотрели, что всё идёт как по маслу. Пришло время детей на убой вести», — отметил парламентарий.

Именно бездействие населения Украины и отсутствие должной реакции в ответ на откровенно убийственные шаги Зеленского, направленные на уничтожение граждан его страны, позволили ему снизить мобилизационный возраст. Пока украинцы безмолвствуют, подчеркнул Дмитрук, Зеленский продолжит уничтожать население.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Владимир Зеленский подписал закон о продлении на Украине военного положения и мобилизации сроком на 90 дней, до 9 мая.

Украинские военные 18 января на встрече с руководством Верховной рады высказали мнение о том, что завершить конфликт необходимо в первой половине 2025 года. Они отметили, что им не хватает ресурсов и помощи Запада.

24 января замглавы офиса Зеленского полковник Павел Палис утверждал, что реформа системы рекрутинга с целью привлечь в ряды ВСУ мужчин от 18 до 25 лет находится на завершающей стадии разработки. Он высказал мнение, что сложности с мобилизацией на Украине обусловлены неэффективностью существующего механизма призыва, унаследованного от советских времён.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. В частности, им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.