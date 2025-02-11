Вашингтон, 11 февраля, 2025, 05:35 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп заверил, что в разрешении конфликта на Украине наметился явно значительный прогресс.

ИА Регнум Статья План Трампа

«За прошлую неделю мы достигли огромного прогресса. Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной. Думаю, что-то будет», — цитирует президента США телеканал Fox News.

При этом Трамп также уверенно сказал, что сможет усадить за стол переговоров обе стороны конфликта, добавив, «полагаю, это случится».

Дональд Трамп выразил в очередной раз недовольство тем, что ЕС тратит на Украину гораздо меньше денег, чем США.

Как сообщало ИА Регнум, Россия готова к переговорам по Украине, однако необходимо устранить первопричины конфликта, заявил 10 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД напомнил, что РФ не приемлет расширение НАТО на Восток и курс киевского режима на истребление всего русского: языка, культуры, СМИ и канонического православия.

Представителей Киева, особенно главу режима Владимира Зеленского, не нужно включать в переговоры по урегулированию украинского конфликта, считает американский журналист Такер Карлсон. По его словам, Зеленский уже не является избранным президентом, срок его полномочий давно истёк, а значит, прав он ни на что не имеет, в том числе на управление страной.