* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 февраля, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) привлекли к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Исполнителю грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Max Sudorgin Макс Покровский. Группа «Ногу свело!»

«Привлечь Покровского Максима Сергеевича 17 июня 1968 года рождения к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (Производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом)», — приводит ТАСС данные протокола.

Покровского впервые привлекли к административной ответственности по причине отсутствия маркировки иноагента.

Как передавало ИА Регнум, с начала специальной военной операции музыкант записал несколько песен и клипов с осуждением СВО. Минюст РФ включил Покровского в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. В ведомстве пояснили, что музыкант открыто выступил в поддержку Украины, принимал участие в сборе средств в поддержку киевского режима.

В июле 2023 года он решил избавиться от статуса иноагента и подал иск в Замоскворецкий районный суд об оспаривании решения Минюста. Суд принял решение не исключать исполнителя из реестра.