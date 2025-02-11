Москва, 11 февраля, 2025, 05:23 — ИА Регнум. На портале «Госуслуги» появилась возможность анонимно сообщить владельцу автомобиля о том, что, например, его транспортное средство мешает движению или сработала сигнализация.

Mosreg.ru «Госуслуги»

Такая функция стала доступна благодаря обновлению, которое начали получать пользователи смартфонов.

Теперь можно отправить сообщение о том, что автомобиль блокирует проезд, произошло ДТП, идёт эвакуация, сработала сигнализация, открыто окно, спущено колесо, включены фары.

Для этого нужно перейти в раздел «Транспорт Права», а затем написать владельцу транспортного средства сообщение о проблеме.

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане суд приговорил водителя к штрафу за угрозу для других автомобилистов во время движения. Решение мирового судьи стало первым в России подобным обвинительным приговором.

В России в 2025 году водителям придётся отказаться от использования телефона и других посторонних предметов во время поездок. Об этом рассказал гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.

Юрист добавил, что современные реалии показывают, что водители нередко отвлекаются из-за еды, напитков, телефонов и вейпов, что создаёт аварийные ситуации.