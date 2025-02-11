Владивосток, 11 февраля, 2025, 05:07 — ИА Регнум. Во Владивостоке 11 февраля прошла церемония прощания с погибшим в Курской области экс-командиром добровольческого батальона «Тигр», вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя РФ, сообщил на церемонии губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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«Решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сергею Ефремову присвоено высокое звание Героя Российской Федерации с вручением ордена «Золотая звезда», — уточнил Кожемяко.

Также, по его словам, высокими государственными наградами были отмечены погибшие вместе с Ефремовым Александр Иваровский и Сергей Дмитриев.

Гроб с телом Ефремова выставили для прощания в здании регионального правительства. В церемонии приняли участие родные и близкие погибшего, первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, сослуживцы и боевые товарищи Ефремова, земляки и сотрудники приморского правительства.

Как передавало ИА Регнум, тела Сергея Ефремова и двух бойцов отряда «Тигр», Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, погибших в Курской области, доставили 9 февраля во Владивосток. Их встречали с почётным караулом и военным оркестром.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко2 февраля сообщил о смерти Ефремова. Он погиб, подорвавшись на мине при возвращении с боевого задания в Курской области. Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр», созданного в Приморье. В конце февраля 2024 года его назначили вице-губернатором, курирующим внутриполитический блок правительства края.

После нападения украинских войск на Курскую область бойцы «Тигра», ранее участвовавшие в спецоперации, решили отправиться в регион, чтобы помочь в его освобождении. Ефремов снова возглавил батальон.

Сергей Ефремов принимал участие в самых жёстких операциях, отмечали в Минвостокразвития. Его уважали и бойцы «Тигра», и матери солдат, и руководство. Он был кавалером ордена Мужества, награждён Георгиевским крестом IV степени, за проявленную в боях отвагу ему присвоили звание «Герой Приморья» и «Герой ДНР». У Сергея Ефремова осталось четверо детей. Сын находится в зоне СВО.

Погибший 2 февраля в Курской области командир Сергей Ефремов в декабре приезжал домой в отпуск. Он встретил Новый год и вновь отправился на передовую.