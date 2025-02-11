Вашингтон, 11 февраля, 2025, 05:03 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп во время подписания указов потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы 15 февраля, иначе «разразится ад». Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.

ИА Регнум Дональд Трамп

«Если их не вернут к 12:00 субботы, считаю, что пришло время отменить всё, после этого я бы сказал, что разразится ад», — предупредил американский президент.

Представитель ХАМАС Абу Убейда заявил, что запланированное на субботу освобождение заложников отложено из-за «несоблюдение Израилем соглашения».

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона продолжит работу по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, заявила 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Первый — вывод войск ЦАХАЛ из Газы и освобождение ХАМАС 33 заложников.

Второй — освобождение оставшихся израильских заключённых, постоянное прекращение огня. Третий этап предусматривает обмен телами погибших. Затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Обещание уничтожить движение ХАМАС и вернуть всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, сделал 8 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении к нации. Он добавил, что Трамп «полностью согласен» с позицией Израиля и с тем, что движения ХАМАС в секторе Газа не будет.