Москва, 11 февраля, 2025, 04:43 — ИА Регнум. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что после завершения специальной военной операции может быть рассмотрен вопрос о подаче иска в суд с целью восстановления права сборной России на участие в чемпионате мира в 2026 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Третьяк

«У нас есть шанс, если закончится СВО, подать иск в суд, чтобы вернуть сборной России право участвовать в чемпионате мира 2026 года», — сказал Третьяк «Матч ТВ».

Сейчас в Международном олимпийском комитете (МОК) затишье, так как там проходят выборы нового главы. Все ждут, кто будет следующим президентом и какие изменения это может повлечь за собой, добавил президент Федерации хоккея России.

Российские спортсмены уже пропустили три чемпионата мира.

Как сообщало ИА Регнум, совет Международной федерации хоккея (IIHF) счёл возвращение сборных России и Белоруссии к международным соревнованиям небезопасным для остальных участников. Об этом 4 февраля заявили в пресс-службе организации.

Отмечается, что совет организации сохранит статус-кво и не станет из соображений безопасности допускать российских и белорусских спортсменов к чемпионатам на сезон 2025/2026.

С февраля 2022 года российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под эгидой IIHF. 4 февраля 2024 года организация продлила отстранение сборных двух стран от участия в турнирах.

31 января председатель Шведской ассоциации хоккея, член правления IIHF Андерс Ларссон заявил, что сборная Швеции не будет бойкотировать матчи чемпионата мира и Олимпийских игр, если на международные турниры вернётся российская команда.