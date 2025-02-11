Саратов, 11 февраля, 2025, 04:40 — ИА Регнум. Жителей Саратовской области ночью 11 февраля предупредили об опасности атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения», — уточнил он в Telegram-канале.

По словам главы Саратовской области, все экстренные службы были приведены в полную готовность.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 1 февраля в российских регионах уничтожили девять дронов ВСУ, а также был ликвидирован безэкипажный катер. Семь вражеских БПЛА обезвредили над территорией Брянской области, по одному украинскому беспилотнику сбили в Белгородской и Саратовской областях. Один безэкипажный катер следовал в направлении Крымского полуострова.

Вечером 10 февраля в Брянской области и Республике Крым российские военные сбили два украинских беспилотника. Вражеские дроны поразили в период с 20:20 до 21:10 мск.

В ночь на 10 февраля средства ПВО подавили 15 беспилотников противника над территорией шести российских регионов. Семь БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, ещё три БПЛА — над территорией Брянской области, два — над Ростовской областью и по одному — над Крымом и Белгородской и Курской областями.