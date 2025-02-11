Вашингтон, 11 февраля, 2025, 04:25 — ИА Регнум. Инвесторы во главе с руководителем департамента эффективности госуправления США и предпринимателем Илоном Маском заявили о готовности за 97,4 млрд долларов приобрести некоммерческую организацию, контролирующую компанию OpenAI. Об этом 10 февраля сообщила газета The Wall Street Journal.

Trevor cokley Илон Маск

«Пришло время OpenAI вернуться к открытому исходному коду, ориентированному на безопасность, как это было когда‑то», — прокомментировал Маск.

Издание привело высказывание адвоката Маска Марка Тобероффа, по словам которого им была подана заявка на приобретение всех активов некоммерческой организации в совет директоров OpenAI.

В 2015 году Маск был одним из сооснователей OpenAI, позже он разорвал связи с компанией.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что компания StarGate инвестирует 500 млрд долларов в развитие искусственного интеллекта и позволит создать 100 тыс. рабочих мест. Предполагается, что в проекте примут участие компания OpenAI (разработчик ИИ), японский инвестхолдинг SoftBank Group и разработчик ПО Oracle. В свою очередь, Илон Маск усомнился в финансовых возможностях StarGate. Миллиардеру возразил Сэм Альтман — глава компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT.