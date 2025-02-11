Анкара, 11 февраля, 2025, 04:18 — ИА Регнум. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Турции предупредило население о возможных последствиях землетрясений в акватории Эгейского моря — в ряде регионов установлена мобильная сирена.

Ahmet Gürsakal Эгейское море

Сейсмическая активность между островами Санторини и Аморгос продолжается с той же частотой, что и в предыдущие дни. Самый сильный толчок магнитудой 5,2 произошёл 6 февраля. На Кикладах с 26 января произошло более 6400 землетрясений, из них более 4800 имели магнитуду более 1,0, а свыше 800 — магнитуду более 2,5. Такие данные сообщил Афинский национальный университет имени Каподистрии.

«Последствия возможного сильного землетрясения, цунами или извержения вулкана в результате активности в виде землетрясения-шторма в Эгейском море могут достичь Турции», — предупредили специалисты.

В связи с этим в Измире, Мугле и Айдине установлена мобильная сирена.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты могут столкнуться с последствиями девятибалльного землетрясения и 30-метрового цунами на тихоокеанском побережье страны.

Курортный город Измир находится в зоне риска сильного землетрясения, которое может быть даже сильнее, чем прогнозируемое сейсмологами землетрясение в Стамбуле, заявил глава отделения Палаты инженеров-геофизиков Синанджан Озичер.