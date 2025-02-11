Трамп заявил о серьёзном прогрессе в разрешении конфликта на Украине
Трамп: в урегулировании украинского конфликта достигнут значительный прогресс
Вашингтон, 11 февраля, 2025, 03:51 — ИА Регнум. Существенный прогресс достигнут по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 10 февраля заявил президент США Дональд Трамп.
«Думаю, за прошлую неделю мы достигли огромного прогресса. Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной», — пояснил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.
Также Трамп выразил надежду на проведение переговоров по данному вопросу.
Как сообщало ИА Регнум, Россия готова к переговорам по Украине, однако необходимо устранить первопричины конфликта, подчеркнул 10 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что Россия не приемлет расширение НАТО на Восток и курс киевского режима на истребление всего русского: языка, культуры, СМИ и канонического православия.
Дональд Трамп открыто говорит о необходимости положить конец украинскому конфликту, но у него нет публичных идей, высказал мнение американский телеканал CNN. Отмечается, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не разделяют «всеобщего восхищения» главой киевского режима Владимиром Зеленским и не будут учитывать его пожелания при обсуждении завершения конфликта на Украине. Высказывание спецпосланника США Кита Келлога о проведении выборов президента на Украине указывает на то, что Белый дом планирует использовать Зеленского для подготовки мирных переговоров, а подписывать документы будет уже избранный президент «без неудобной истории», уточнили авторы.