Вашингтон, 11 февраля, 2025, 03:51 — ИА Регнум. Существенный прогресс достигнут по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом 10 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

«Думаю, за прошлую неделю мы достигли огромного прогресса. Мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной», — пояснил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Также Трамп выразил надежду на проведение переговоров по данному вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, Россия готова к переговорам по Украине, однако необходимо устранить первопричины конфликта, подчеркнул 10 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что Россия не приемлет расширение НАТО на Восток и курс киевского режима на истребление всего русского: языка, культуры, СМИ и канонического православия.

Дональд Трамп открыто говорит о необходимости положить конец украинскому конфликту, но у него нет публичных идей, высказал мнение американский телеканал CNN. Отмечается, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не разделяют «всеобщего восхищения» главой киевского режима Владимиром Зеленским и не будут учитывать его пожелания при обсуждении завершения конфликта на Украине. Высказывание спецпосланника США Кита Келлога о проведении выборов президента на Украине указывает на то, что Белый дом планирует использовать Зеленского для подготовки мирных переговоров, а подписывать документы будет уже избранный президент «без неудобной истории», уточнили авторы.