Скотсдейл, США, 11 февраля, 2025, 03:48 — ИА Регнум. В результате столкновения двух самолётов в аэропорту города Скоттсдейл в США погиб один человек. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

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ЧП произошло в округе Марикопа, штат Аризона. Bombardier Learjet после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100, припаркованный на частной территории.

По словам капитана пожарной службы Скоттсдейла Дэйва Фолио, один человек погиб. Троих отправили в местные больницы. Всего говорилось о пяти пострадавших. Информация уточняется. Проводится расследование авиаинцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября 2023 года в американском штате Юта в результате крушения самолёта погиб сенатор штата Северная Дакота Даг Ларсен. Кроме того, разбились его жена и двое детей.

Самолётом управлял сам Ларсен. Семья находилась в гостях у своих родственников в Скоттсдейле и возвращалась домой на самолёте, разбившемся вскоре после взлёта.

Столкновение в воздухе пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 и военного вертолёта Blackhawk в США могло произойти в результате невнимательности диспетчера и пилота вертолёта, заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.