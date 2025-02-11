Токио, 11 февраля, 2025, 03:25 — ИА Регнум. Токио, несмотря на трудности, продолжит работу по вопросу закрепления за собой принадлежности Курильских островов. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Несмотря на сложную ситуацию в японо-российских отношениях, правительство продолжит свою политику, направленную на решение вопроса о принадлежности четырёх северных островов [Итуруп, Кунашир, Шикотан, островная гряда Хабомаи] и заключение мирного договора», — отметил он в видеообращении в адрес участников Всеяпонского съезда.

По словам Исибы, Москва и Токио ранее не смогли решить вопрос о статусе Южных Курил и заключить мирный договор.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Сигэру Исиба извинился за слова двух японских чиновников, поддержавших идею организовать совместное с Россией захоронение ядерных отходов на южных Курильских островах в случае согласия Москвы передать территории Токио.

24 января Исиба заявил о намерении заключить мирный договор с Россией после решения «территориального вопроса». При этом ранее он утверждал, что будет продолжать политику антироссийских санкций.

Москва готова рассмотреть инициативы Токио о возобновлении диалога, если Япония, кроме деклараций о стремлении договариваться, сделает реальные шаги и откажется от антироссийской политики, подчеркнули в МИД России. Ведомство также выразило надежду, что в восточной стране есть те, кто осознаёт пагубность курса, направленного на конфронтацию с РФ.