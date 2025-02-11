Вашингтон, 11 февраля, 2025, 03:22 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина должна дать гарантии безопасности средств, вложенных в неё его страной. По мнению американского лидера, есть опасения, что «Украина может стать Россией» в какой-то момент.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Трамп, коррупция, деньги, кража, СВО

«У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией», — высказал свои предположения и опасения Трамп в интервью Fox News.

По словам президента, Вашингтон доводит до Украины желание вернуть вложенные средства.

«Я хочу их назад», — заявил Трамп, добавив, что США вложили более 350 млрд долларов, Европа — 100 млрд.

На вопрос издания о том, продолжаются ли поставки оружия Украине, Дональд Трамп прямого ответа не дал.

Как сообщало ИА Регнум, политики из стран Запада на фоне продвижения армии России напрасно рассчитывают на то, что киевский режим сможет погасить свои растущие долги природными ресурсами Украины. Такое мнение 24 января высказал британский дипломат Ян Прауд.

В ноябре 2024 года турецкий журналист Мете Сохтаоглу предположил, что Трамп предложит Киеву помощь в восстановлении в обмен на эксплуатацию украинских ресурсов. По словам журналиста, украинской стороне не нужно ждать чего-либо хорошего от сделки с новой администрацией США.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в августе заявил, что киевский режим пытается вернуть Донбасс из-за расположения на этой территории большого количества полезных ископаемых (залежи угля и редкоземельных металлов), доступ к которым нужен западным странам. Политик уточнил, что в западной части Украины полезных ископаемых имеется только на 734 млрд долларов.