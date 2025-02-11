Москва, 11 февраля, 2025, 03:00 — ИА Регнум. В преступное сообщество по обналичиванию похищенных средств вовлечено более 2 млн человек, включая мошенников из кол-центров за границей и их подельников. Об этом рассказал замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов aif.ru.

ИА Регнум Мошенники

«По оценкам экспертов, вовлечено более 2 млн человек», — пояснил Филиппов, добавив, что речь идёт о «дропах», выдающих данные своих банковских карт третьим лицам, и о «заграничных жуликах», которые и дают им задания.

По словам Данила Филиппова, чтобы не быть пойманными, преступники не воруют там, где живут: кол-центр, расположенный в одной стране, нацелен на жертв, проживающих в другой.

«Это — общемировая тенденция», — указал замначальника.

По словам правоохранителя, в условиях спецоперации зарубежных мошенников поймать трудно, так как большинство стран Запада не контактируют с Россией по этой тематике.

Как сообщало ИА Регнум, чаще всего жертвами киберпреступников становятся россияне в возрасте от 25 до 44 лет, активно пользующиеся соцсетями и маркетплейсами, заявил Данил Филиппов.

Наиболее часто от кибермошенников страдают жители регионов с большой плотностью населения и развитой экономикой — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края.

По итогам 2024 года на уловки «сотрудников кол-центров» попали 344 тыс. человек, из них 23,9% — пенсионеры.

Примерно 1,5 млрд рублей было взыскано в 2024 году прокурорами в России с владельцев банковских карт, на которые первично переводились средства, похищенные мошенниками. В Генпрокуратуре подчеркнули, что мошенники применяют всё более изощрённые схемы.

В декабре глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил, что в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты. По его словам, подобные операции занимают значительную часть в теневом секторе экономики РФ.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ФСБ и МВД разработать меры по блокировке звонков мошенников с Украины и из других недружественных государств. Предписано представить предложения по повышению уровня идентификации номеров, с помощью которых представители органов власти контактируют с гражданами. Поручено рассмотреть вопрос, нужно ли сделать так, чтобы на телефонах отображалась информация о принадлежности номера звонящего абонента органам власти или организации.

Также Путин поручил правительству подготовить пакет поправок к законодательству по противодействию киберпреступлениям.