Москва, 11 февраля, 2025, 02:54 — ИА Регнум. Россия готова к переговорам по Украине, однако необходимо устранить первопричины конфликта. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Россия готова к переговорам, в ходе которых должны быть обеспечены наши законные национальные интересы. Не за счёт интересов других, но в контексте договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, в рамках которой никто не будет уязвлён», — пояснил глава внешнеполитического ведомства на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

Он подчеркнул, что Россия будет добиваться устранения первопричин конфликта, это может открыть путь к его завершению. Лавров напомнил, что РФ не приемлет расширение НАТО на Восток и курс киевского режима на истребление всего русского (языка, культуры, СМИ и канонического православия).

Как сообщало ИА Регнум, представителей Киева, особенно главу режима Владимира Зеленского, не нужно включать в переговоры по урегулированию украинского конфликта, считает американский журналист Такер Карлсон. По его словам, Зеленский уже не является избранным президентом, срок его полномочий давно истёк, а значит, прав он ни на что не имеет, в том числе на управление страной.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен в феврале показать несколько вариантов завершения конфликта на Украине. Он планирует собирать мнения официальных лиц на конференции по безопасности в Мюнхене, во время визитов в Киев и европейские столицы.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчёркивал, что должны быть учтены законные интересы России.