Лондон, 11 февраля, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине. Это вызвано необходимостью учесть мнение Евросоюза, написала 10 февраля британская газета The Daily Telegraph.

skeeze Белый дом

«Администрация Трампа приостановила разработку своего мирного плана по Украине, чтобы дать Европе место за столом переговоров», — уточнили авторы.

По данным издания, спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил европейским дипломатам о намерении выслушать их точку зрения о форме, которую должен принять мирный план, и о вкладе правительств других стран в мирный процесс. Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с премьер-министрами и президентами союзников по НАТО перед тем, как завершить работу над планом.

Как сообщало ИА Регнум, только полное и необратимое устранение первопричин конфликта на Украине может открыть путь к его завершению, заявил 10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров.

В конце января Кит Келлог отмечал, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

Президент Владимир Путин 20 января акцентировал, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчеркнул, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.