Вашингтон, 11 февраля, 2025, 02:17 — ИА Регнум. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не разделяют «всеобщего восхищения» главой киевского режима Владимиром Зеленским и не будут при обсуждении завершения конфликта на Украине учитывать его пожелания. Такое мнение высказал американский телеканал CNN.

ИА Регнум Путин, Трамп

Отмечается, что Трамп открыто говорит о необходимости положить конец конфликту, но у него нет публичных идей. При этом, по мнению автора, «сложная дипломатическая симфония поможет положить конец крупнейшей войне в Европе со времён 1940-х годов».

«Зеленский вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении не разделяют всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе в течение трёх лет», — считает аналитик.

Автор пояснил, что высказывание спецпосланника США Кита Келлога о проведении выборов президента на Украине указывает на то, что Белый дом планирует использовать Зеленского для подготовки мирных переговоров, а подписывать документы будет уже избранный президент «без неудобной истории».

«Зеленский больше не является непреодолимой фигурой», — заключил телеканал.

Автор добавил, что угроза коррупционных расследований заставляет многих киевских чиновников беспокоиться о своей жизни и им уже не до Зеленского и его манёвров.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Келлог заявил, что считает возможным добиться мира на Украине в течение ближайших 100 дней. Урегулирование конфликта отвечает интересам всего мира, добавил он.

Представителей Киева, особенно Зеленского, не нужно включать в переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом.

Кит Келлог намерен в ближайшие недели показать несколько вариантов завершения конфликта на Украине.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Он подчёркивал, что должны быть учтены законные интересы России.