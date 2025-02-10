Санкт-Петербург, 11 февраля, 2025, 01:42 — ИА Регнум. Специалисты зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в стоках в реку Нейму в Ленинградской области. Река впадает в реку Хревицу, откуда вода поступает в Ивановское водохранилище. Сброс неочищенных сточных вод ухудшает качество природной воды, сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Елена Молчанова ИА REGNUM На берегу реки в Ленобласти

Превышение зафиксировано по взвешенным веществам почти в 300 раз, нефтепродуктам — более чем в 1 тыс. раз, аммоний-ионам — почти в 200 раз.

Обращение об ухудшении качества воды поступило от ФГБУ «Главрыбвод». Вода из водохранилища поступает в садки Лужского лососевого завода, что влияет на работу завода и влечёт гибель рыбы, которую выпускают в реки Ленобласти для размножения. Качество воды могло ухудшиться из-за сброса сточных вод в реку Нейму.

Сточные воды сбрасываются после очистных сооружений в посёлке Большая Пустомержа Кингисеппского района. На очистные сооружения поступают стоки не только от жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, но и от предприятий. Стоки имеют запах и красноватый цвет, вероятно, из-за сточных вод убойного цеха одного из агрокомплексов.

После расчёта причинённого вреда реке Нейме его предъявят ГУП «Леноблводоканал». Предприятие имеет договор с местным сельскохозяйственным предприятием на отведение сточных вод, что увеличивает нагрузку на очистные сооружения, которые находятся в аварийном состоянии и имеют стопроцентный износ.

Как сообщало ИА Регнум, завершены основные работы по реконструкции очистных сооружений в московском районе Южное Бутово. Пусконаладку оборудования планируется закончить в 2025 году. На территории построили несколько технических зданий и сооружений. Благодаря реконструкции повысилась надёжность работы комплекса и минимизировано проникновение вредных веществ в атмосферу.

Концентрация нефтепродуктов или иных вредных веществ в пробах воды из зон купания у порта Кавказ находится в пределах нормы.